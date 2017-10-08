Площадь пожаров в Приморье увеличилась на треть

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В Приморском крае за сутки на треть увеличилась площадь лесных пожаров. Огнём охвачено почти тысяча семьсот гектаров тайги. При этом - более 20-ти очагов возгорания уже удалось локализовать. В тушении задействованы сотни специалистов, десятки единиц техники. В том числе - два самолёта-амфибии Бе-200 и вертолёт МЧС.

Утром в воскресенье жители Кавалерово - это один из райцентров Приморья - проснулись практически в дыму. Смог окутал городские кварталы, едкий дым от природных пожаров проникает в квартиры и не дает нормально дышать, передает "ТВ Центр". Но где именно горит - даже с верхних этажей не разглядеть.

Особенно сложная обстановка в Тернейском и Кавалеровском районах, там введен режим чрезвычайной ситуации. Пожарную тревогу готовятся объявить сразу в восьми муниципальных образованиях региона, в том числе - в Артемовске и Владивостоке. Самый ходовой товар сейчас в аптеках - марлевые повязки и маски, их раскупают пачками.

Огонь разгорается и на Ольгинском перевале - в тайге бульдозеры роют заградительные полосы, чтобы не допустить распространения стихии. Но люди боятся, что пожар станет верховым и тогда пламя может вплотную подступить к частным жилым домам.

"Наш поселок весь окружен сопками. Если просто кольцо это замкнется, то сгорят все дома, и люди не с чем останутся. В речках нет воды, элементарно нашей пожарки негде взять воду - потому что речки пусты", - рассказывают местные жители.

На борьбу с огнем из Хабаровска и Красноярска вылетели два самолета-амфибии БЕ-200. Они заполняют резервуары на открытых водоемах - в том числе, и в Японском море - и отправляются к самым масштабным очагам возгорания. За последнее время авиация МЧС совершила десятки вылетов и сбросила около 150 тонн воды.

Правда, это лишь сбивает пламя. На территории края зафиксировано 62 природных пожаров, но локализована примерно треть. Огнем охвачено почти тысяча семьсот гектаров леса. Силы МЧС в Приморье переведены в режим повышенной готовности.

"Также задействовано три воздушных судна Приморской авиабазы авиационной и наземной охраны лесов. Запланировано увеличение численности группировки сил и средств. Угрозы населенным пунктам нет. Ведется круглосуточный мониторинг сложившейся обстановки", - рассказал ВРИО заместителя начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Андрей Погорелов

Причиной лесных пожаров называют сухую и ветреную погоду, которая установилась сейчас в Приморье. Дождей в ближайшие дни не предвидится. Сами жители винят во всем так называемых шишкарей - тех, кто собирает в тайге кедровые шишки. Не исключено, что лес вспыхнул из-за чьей-то не потушенной вовремя сигареты.

Борис Иванин, Ольга Скрипникова, Андрей Грис, "ТВ Центр".