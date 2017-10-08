Путин рассказал о рекордном за всю историю России урожае зерна

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Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Российский лидер отметил, что, несмотря на неблагоприятную погоду, в этом году в России ожидается рекордный урожай зерна.

Сегодня в России - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником их поздравил президент России Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил, что эта отрасль российской экономики - одна из самых динамичных. Глава государства подчеркнул, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в этом году в нашей стране ожидается рекордный за всю историю урожай зерна - порядка 130 миллионов тонн. Кроме того, Россия занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы, подтверждая свой статус ведущей зерновой державы.