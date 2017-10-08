Каталонцы требуют диалога между Мадридом и Барселоной

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Битвой за Европу назвал противостояние Мадрида и Барселоны испанский премьер-министр. Мариано Рахой дал жесткую отповедь сторонникам отделения Каталонии. Он заявил, что переговоров не будет, посредники властям не нужны, а дополнительные силы полиции и жандармерии пробудут на территории автономии, сколько будет нужно. На этом фоне всё больше жителей надевают белые одежды и выходят на митинги мира.

В центре Барселоны всю ночь возводили сцену для нового митинга. В борьбе за независимость власти автономии понимают, что пути назад уже нет. За неделю после референдума настроения в обществе постепенно начали меняться, передает "ТВ Центр".

Жесткая реакция Мадрида – обыски, аресты, дубинки полицейских и жандармов – отрезвила тех, кто еще недавно размахивал эстеладой. Сейчас на площадях каталонских городов флаги независимости сменили белые шары, белые гвоздики и транспаранты на двух языках "Насилию – нет, разговору – да!" Все больше людей, в том числе каталонцев, требуют диалога между Мадридом и Барселоной.

"Это манифестация за мир. А у мира нет флагов. Символ мира – белый летящий голубь", - рассказывают участники митинга.

Аналогичные акции проходят по всей стране. Параллельно с митингами сторонников единства – они выступают под флагами Испании. Так они выражают поддержку простым каталонцам, которых, по их мнению, водит за нос правительство автономии.

Испанские флаги развеваются и в каталонских городах. В Таррагоне, второй по величине провинции автономии, вообще отмечена самая низкая явка на референдуме – проголосовать пришли лишь 28% избирателей. Остальные или против отделения, или не хотят нарушать закон. В Мадриде выразились четко: плебисцит нелегитимен, его организаторы раскалывают страну. Жесткую позицию в телеинтервью повторил испанский премьер Рахой. Он подчеркнул, что центральная власть впервые может применить 155 статью конституции, позволяющую распустить правительство автономии.

"Я скажу вам то, во что глубоко верю: это сражение за Европу. Под угрозой – будущее европейских ценностей. Они выбрали путь, который ведет в никуда, – путь радикализма. Это привело к разделению, к напряженности, к уходу компаний – невероятно, сколько крупных компаний покинуло Каталонию. Они защищают свой бизнес, своих работников, свой доход. Должен вернуться умеренный и разумный каталонизм", - заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

На фоне напряженности Каталонию начинает покидать крупный бизнес. Впрочем, экономические перспективы независимой Каталонии не все оценивают негативно. Перестав быть членом ЕС, новое государство может стать, например, офшором.

"Было бы хорошо, если бы они снизили налоговые ставки, а то сейчас это 25 – 35 %. Предприниматели во всем мире ищут такие места, где можно делать большие деньги и платить меньше налогов. Это идеально подошло бы для моего бизнеса", - рассказала аспирант и предприниматель из США Елена Эмма.

Каким путем пойдёт Каталония, станет известно уже в ближайшие дни. Объявить о независимости власти могут уже в начале недели.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".