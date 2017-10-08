МИД Саудовской Аравии: США не будут влиять на отношения с Россией

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Санкции США против России не повлияют на отношения Эр-Рияда и Москвы, об этом заявил глава МИД арабского государства Адель ибн Ахмед аль-Джубейр. Саудовская Аравия намерена продолжать стратегическое партнерство с США и выстраивать хорошие отношения с Россией.

Политика США в отношении России не повлияет на отношения Саудовской Аравии и России, передает ТАСС заявление главы МИД арабского государства Аделя ибн Ахмеда аль-Джубейра.

"Наша задача — развивать отношения с Россией по всему спектру направлений. Санкции между Россией и Западом касаются России и Запада", - заявил министр.

Кроме того глава МИД отметил, что Саудовская Аравия не позволит никому осуществлять финансирование терроризма и распространять идеологию ненависти. Эр-Рияд планирует взаимодействовать по этому вопросу с Москвой.

В четверг в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда. После них "Рособоронэкспорт" и Саудовская военно-промышленная компания подписали меморандум о покупке и локализации продукции военного назначения.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин ранее говорил, что у Саудовской Аравии есть интерес к покупке С-400, но он еще не формализован.