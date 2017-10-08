Врачи Финляндии поставили на учет беременного мужчину

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Жительница Финляндии, сменившая пол на мужской, смогла забеременеть. Будущий отец прервал гормональную терапию, чтобы зачать ребенка. По словам врачей, беременность проходит хорошо, однако оборудование клиники постоянно дает сбои из-за мужского идентификационного номера.