Врачи Финляндии поставили на учет беременного мужчину
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Жительница Финляндии, сменившая пол на мужской, смогла забеременеть. Будущий отец прервал гормональную терапию, чтобы зачать ребенка. По словам врачей, беременность проходит хорошо, однако оборудование клиники постоянно дает сбои из-за мужского идентификационного номера.
Финские врачи столкнулись со случаем вынашивания ребенка транссексуальным мужчиной, сообщает "РИА Новости".
Сообщается, что изначально мужчина был женщиной, которая решила поменять пол. В какой-то момент трансгендер прервал гормональную терапию, чтобы забеременеть.
По словам врачей, беременность проходит хорошо, однако, однако оборудование клиники постоянно дает сбои из-за мужского идентификационного номера.
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