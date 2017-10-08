Спецборт доставил в Узбекистан пострадавших и тела погибших в ДТП под Владимиром

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Спецборт Минобороны Узбекистана доставил в республику 36 пострадавших и тела погибших в результате крупного ДТП с автобусом и поездом под Владимиром. Три человека, в том числе пятилетняя девочка, остаются в реанимации во Владимире.

Военно-транспортный самолет министерства обороны Узбекистана доставил в республику 36 пострадавших и погибших в ДТП по Владимиром, передает ТАСС.

"На борту Ил-76, вылетевшего с аэродрома Раменское в подмосковном Жуковском, находились 36 участников аварии и пятеро их родственников. Самолет совершил посадку в Термезе, куда доставлены 22 жителя Сурхандарьинской области и тела 15 погибших. Затем самолет вылетел в Ташкент", - заявили в Минобороны Узбекистана.

Сообщается, что трое пострадавших, в том числе пятилетняя девочка, остаются в реанимации в больнице во Владимире.

Трагедия произошла в ночь на пятницу в районе станции Покров. Пассажирский поезд врезался в заглохший на путях автобус. В салоне находились 57 человек. Рассматривается несколько версий случившегося: техническая неисправность автобуса, нарушение ПДД и несоблюдение сотрудниками железной дороги правил безопасности движения.

По уточненным данным, в ДТП погибли 17 человек. В том числе, двое детей. Уже опознаны тела 14 жертв. Это граждане Узбекистана и Казахстана. Установлен организатор поездки пассажирского автобуса - уроженец Казахстана 81 года рождения. Возбуждено уголовное дело о незаконной миграции.

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