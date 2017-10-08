В Дагестане задержали лихача на BMW X5, не пропустившего кортеж главы МВД

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В Махачкале задержали водителя BMW X5, который не уступил дорогу кортежу главы МВД Дагестана Абдурашида Магомедова. Накануне появилось видео, в котором не пропустившего кортеж министра мужчину избивают, предположительно, охранники главы ведомства. Врио главы республики Владимир Васильев лично следит за ситуацией.

Водителя BMW X5, который не уступил дорогу кортежу главы МВД Дагестана и создал ряд аварийных ситуаций, задержан в Махачкале, передает РИА Новости.

Сообщается, что водитель BMW X5 максимально приблизился к кортежу руководства МВД республики, а также не уступил дорогу. За нарушителем гнались до Махачкалы.

Ранее в СМИ появилось видео, где машины кортежа с нескольких сторон заблокировали автомобиль лихача. Предположительно, охранники министра вытащили мужчину из салона и начали его избивать.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что в курсе ситуации и следит за ее развитием.

По данным полиции, лихач ранее был судим за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, а также более десяти раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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