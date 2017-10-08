Сирийская армия окружила боевиков ИГ в Меядине

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Наступление сирийской армии президента Башара Асада на боевиков продолжается – правительственные войска окружили боевиков "Исламского государства" в городе Маядин, который находится в провинции Дейр-эз-Зор. Это крупнейший оплот террористов в этой провинции.