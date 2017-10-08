13:27, 08 октября 2017

Сирийская армия окружила боевиков ИГ в Меядине

Теги:  Сирийский конфликт  терроризм  иг

Наступление сирийской армии президента Башара Асада на боевиков продолжается – правительственные войска окружили боевиков "Исламского государства" в городе Маядин, который находится в провинции Дейр-эз-Зор. Это крупнейший оплот террористов в этой провинции.

В сирийском городе Маядин проходит операция по окружению боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости.

В Маядине был расположен один из самых крупных оплотов ИГИЛ  в провинции Дейр-эз-Зор. По некоторым данным, город считается новой "столицей" террористов.

Сирийская армия президента Башара Асада также овладела селением Марат аль-Фаукан на восточном берегу Евфрата.

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