Центробанк поддерживает развитие технологии блокчейн

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Центробанк в середине недели объявил, что технология блокчейн может принести выгоду и финансовой системе, и всему обществу в целом. Скоро технология будет использоваться чуть ли не повсеместно: банковская сфера и логистика, оформление сделок и даже продажа билетов в театр. Такой проект на днях запустился в Москве.

Криптовалюта дорожает - один биткоин стоит без малого пять тысяч долларов. Дошло до того, что ими начали торговать цыгане у универмагов, передает "ТВ Центр". Народ верит, покупает. Сделка недели - два железных биткоина за одну тысячу рублей.

Биткоин - цифровая валюта. Работает только интернете. Эмиссия происходит путем выполнения определенных математических задач компьютером. Блокчейн - технология впервые использованная при создании биткоина. Это зашифрованная база данных. Она хранится сразу на множестве компьютеров. Поэтому её невозможно изменить или подделать.

Сейчас учат, как с помощью новой технологии можно продавать криптобилеты: в театр, в кино, на вечеринку. Блокчейн может вывести на чистую воду коррупционеров и мошенников, заменить собой банки.

" Банкам места нет. То есть технология блокчейн, если она будет введена - а это не 10 лет, а в ближайшие 2-3 года максимум, - может быть построена одноуровневая банковская система. ", - заявил президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

Центробанк считает биткоины рискованной валютой, а вот технологию блокчейн - называет весьма перспективной. Ее уже используют крупные авиаперевозчики. В Великом Новгороде планируют применить в ипотеке и долевом строительстве в качестве эксперимента. Вместо 15 дней оформление документов может занять всего один, без взяток и очередей. Угроза одна - хакеры.

"Методы защиты очень мощные, они работают. И в основном хакеры ломают только людей, которые на собственной глупости там выложили куда-то в публичную сеть или случайно вставили свой пароль не в тот адрес. А методом перебора сломать очень сложно. Практически невозможно", - рассказал сооснователь блокчейн-сервиса для распространения билетов Илья Сергеенко.

Вопросы безопасности решаются достаточно оперативно. А число голосующих за новую технологию - растет.

"Блокчейн - это гарантия. Когда мы можем с вами поспорить, о чем угодно. И нам не нужен третий, который разобьет наш спор. Спор будет записан в системе.Нам не нужны третьи люди для взаимоотношения между собой", - поделился венчурный инвестор Эльман Кязимов.

"Это та самая технологическая революция, которая распространяется волнами. В начале был камешек - интернет. А теперь все неуправляемо, идет с дикой скоростью. И никакое государство с этим не справится... Им остается только одно: садится на эту волну и возглавлять процесс", - рассказала кандидат экономических наук, доцент Ирина Хакамада.

А простым людям, так или иначе, придется привыкнуть сначала к новым терминам, а потом и к новой реальности. Жить в эпоху революции, на этот раз - цифровой, - непросто, но страшно интересно.

Ольга Стрельцова, Владислав Подымский, Владимир Петров, ТВ Центр.