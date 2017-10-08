В Москве возбудили дело об убийстве 12 фазанов в Парке Горького

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Дикая история произошла на этой неделе в Парке Горького. Молодой человек забрался в вольер к фазанам и задушил 12 птиц. Мотивы злоумышленника туманны, непонятно также, не находился ли он под воздействием каких-нибудь веществ. Впрочем, эта история не столько про конкретное преступление, а про отношение к животным вообще.

В тот вечер ничто не предвещало беды. Зоотехник московского фазанария в Нескучном саду как обычно пошел кормить своих подопечных, передает "ТВ Центр". То, что он увидел - его поразило.

"Он обнаружил молодого человека, который сидел... И душил... Каких-то фазанов уже положил в мешок. Мотивы этого человека сложно объяснить. Но совершенно очевидно, что адекватный человек вряд ли позволит себе настолько жестоко поступать с животными", - рассказал PR-директор парка Горького Кирилл Ястребов.

Злоумышленник попытался сбежать, но был задержан сотрудниками полиции. В клетках обнаружили 12 мертвых фазанов. Душителем оказался 21-летний студент московского института кино и телевидения. Зачем душил - объяснить четко не смог. Сначала говорил, что хотел продать мясо, потом что-то о помутнённом рассудке. Последняя версия не лишена оснований, поскольку минувшим летом он уже получил три года условно за хранение наркотиков. Теперь ему придется отвечать еще и по статье "Жестокое обращение с животными".

245-ая статья появилась в уголовном кодексе в 90-е годы и, как утверждают эксперты, безнадежно устарела. Новый законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента и должен быть рассмотрен до конца года. По словам депутата Зои Зотовой, работа над его последней версией заняла долгих 6 лет.

"Мы считаем, что в законе должны быть прописаны и регистрация, и чипирование, и ответственность, и правила содержания, и выгула, и торговли, и ввоза - все эти нормы должны быть отрегулированы. Вот этого пока нет", - заявила председатель комиссии по экономической политике, депутат Мосгордумы Зоя Зотова.

Случаются, конечно, громкие единичные случаи, когда за издевательство над собакой или кошкой наказывают реальными сроками. Но это скорее исключение из правил. Не случайно громкая история с юными хабаровскими живодерками так возмутила зоозащитников. Подсудимые получили реальные сроки, но за разбой, оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти и вражды. А по статье "Жестокое обращение с животными" их приговорили лишь к 150-ти часам общественных работ.

"Я причастна уже вот сейчас в седьмому закону и пока все это терпит фиаско. Потому что все идет всегда по стандартной схеме. Даже если законопроект созрел, дальше он упирается в лоббистов с разных сторон, потому что все сферы, связанные с жестокостью к животным, они очень денежные", - заявила президент центра защиты прав животных Ирина Новожилова.

Мясное и пушное производства. Испытание косметики на животных. Догхантеры. Минизоопарки с немыслимыми условиями содержания. Попрошайки в переходах метро, собирающие деньги на корм котятам или щенкам, убивающие животных, когда те вырастают и перестают вызывать умиление и приносить деньги. Проблем множество. Но с чего начать? Возможно, прививать бережное отношение к живым существам придется не через мораль, а через штрафы и жесткую систему наказаний.

"Ну невозможно говорить об этическом прогрессе на планете если в каких-то странах все равно будет процветать жесточайший бизнес. К сожалению ,для России мы стоим где-то третьи с конца на карте стран по уровню защиты прав животных. Мы стоим наряду с Пакистаном и Эфиопией", - добавила Новожилова.

Самый жесткий закон в защиту животных принят в Австралии. Там преступлением считают содержание цыплят в тесных клетках, собак на цепи, а котят и хомяков - в душных аквариумах при зоомагазинах. В Швейцарии домашних животных наделили особым статусом. Они больше не вещи, и при разводе супругов, например, судья передаст животному не тому, кто его купил, а кого оно больше любит. Ватикан еще при Иоанне Павле II признал у собак душу. Им теперь можно заходить в храм. Кроме того в Италии за брошенную кошку или собаку грозит уголовное наказание до года тюрьмы. В Англии и Германии права животных защищены главным законом страны - Конституцией. А московский студент за убийство 12-ти фазанов скорее всего заплатит штраф или максимум пойдет как, например, Мара Багдасарян, на обязательные работы. Расплата за презрение к общественной морали у нас пока не столь велика.

Кристина Одиноченко, Сергей Сенченков, Александр Медведев, Михаил Бобарев, "ТВ Центр".