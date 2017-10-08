В Москве запустили вторую очередь маршрутной сети "Магистраль"

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В субботу в столице запущена вторая очередь маршрутной сети "Магистраль". Первая заработала год назад. Тогда все автобусы, троллейбусы и трамваи поделили на три категории - магистральные, районные, и социальные. Транспорт стал ходить по тактовому расписанию, были запущены новые маршруты с приставкой "м".

С субботы в Москве заработали сразу два новых магистральных маршрута. м27 - объединил два уже существовавших - м2 и м7 - в один, передает "ТВ Центр". Теперь пассажиры могут без пересадок пересечь Москву с востока на запад и обратно. Трасса проходит от Карачаровского путепровода к Таганке, по Новому Арбату и Кутузовскому проспекту до Парка Победы.

Еще один маршрут - 144к - запущен на самом загруженном участке Ленинского проспекта - от станции метро "Октябрьская" до улицы Кравченко. Этот автобус введен по просьбам пассажиров и на основе анализа пассажиропотока. Оба магистральных маршрута курсируют с интервалом от 5-ти до 10-ти минут.

Несколько маршрутов специалисты скорректировали. Удлинился м2 - который теперь идёт не до Китай-города, а до Рижского вокзала - это стало возможным благодаря появлению выделенных полос на Воздвиженке и на Сретенке.

М3 — из Лужников на Семеновскую - немного "спрямили", автобусы идут по новой выделенной полосе на Боровицкой площади напрямую с Волхонки на Моховую. Маршрут экономит 45 минут, потому что больше не нужно двигаться по Пречистенской набережной.

Экспресс м7 — из Выхина теперь идёт до "Китай города", а не до Лубянской площади. Автобусы следуют по Рязанскому проспекту, останавливаясь только на ключевых узлах. Маршрут проложен до 138-го квартала Выхина через станцию метро "Рязанский проспект".

М8 продлен до новой конечной остановки "Дангауэровка", что должно улучшить транспортную доступность районов, находящихся рядом с метро "Авиамоторная".

И наконец, м9 — его тоже "спрямили". Автобусы теперь идут по новой выделенной полосе на Сретенке. Раньше их путь проходил по неудобному участку Садового кольца с односторонним движением. Скорректированы также ещё 12 маршрутов меньшей значимости - информацию о них можно на сайте мэрии.

Впрочем, нововведения коснулись не только маршрутов. В центре Москвы появились четыре современных пересадочных узла для наземного транспорта. Они расположены на Славянской площади, площади Тверская Застава, Калужской и Серпуховской. Пересадочные павильоны просторные, для каждого маршрута — свое место для посадки. Остановки пронумерованы, чтобы пассажирам было легко находить нужную.