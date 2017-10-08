Власти Москвы пообещали не сносить храм, попавший под реновацию

5177 домов попало в программу реновации пятиэтажек. Окончательный список был утверждён на этой неделе. В него дополнительно вошли 37 домов, ещё 4 были, наоборот, исключены по желанию местных жителей. Впрочем, без казусов тут не обошлось. В список реновации включили и постройку на Марксистской улице. Дом оказался с историей - как такой сносить?

Включенный в программу реновации дом по Марксистской улице, на первый взгляд действительно требует серьезного ремонта. Но историк Вера Анисимова предлагает оценить не ветшающий фасад, а всмотреться в саму архитектуру, передает "ТВ Центр".

Проступающие из-под штукатурки красные кирпичи и полукруглые контуры - все, что осталось от церковного алтаря. Изначально этот жилой дом был старообрядческим храмом. Его построили до революции по образцу Успенского собора Московского Кремля. А уже в середине 30-х перестраивали, маскируя под типовую сталинку.

Там, где был парадный вход, теперь второй этаж и балкон. Теперь это обычный подъезд. Раньше этот путь вел на колокольню - храм венчали сразу пять куполов. Как напоминание с тех пор остались лишь церковные своды. Но под ними - давно уже бытовая суета общежития. В 35-м дом передали заводу "Станколит".

Включение бывшего старообрядческого храма в программу реновации чуть было не вызвало общественный переполох. Многие заговорили о сносе дома - по идее, так работает механизм при расселении жителей. Вот только само здание - объект культурного наследия. В Мосархитектуре поспешили успокоить.

"Жители, которые проголосовали за включение в программу реновации,соответственно, будут расселены, а дом, поскольку он является выявленным объектом культурного наследия, в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия подлежит сохранению. Его дальнейшая судьба будет определяться, исходя из того, можно ли данный дом приспособить под современное использование территории", - заявила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Историк Вера Анисимова уверяет, что церковь можно восстановить полностью. На чердаке якобы даже сохранились основания всех пяти куполов. А многие иконы, собранные в этих намоленных стенах, сейчас хранятся в запасниках Третьяковки. Таким образом, реновация позволила еще и ускорить процесс воссоздания культурных объектов.

"В рамках этой программы позиция города была одна: ни одно здание, обладающее архитектурным интересом, либо какой-либо историко-культурной ценностью не должно быть снесено", - сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В Мосгорнаследии намерены придать историческому зданию статус памятника. Тем временем, жители уже понемногу пакуют вещи. Правда, иконы все же оставляют - на черной лестнице - там, где был когда-то алтарь. И надеются, что переехав в новые квартиры, станут приходить и к своему старому дому, но уже только для того, чтобы помолиться.

Борис Иванин, Александр Козликин, Олег Лапшов, Артем Рассказихин, "ТВ Центр".