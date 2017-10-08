В Москве пьяный водитель врезался в дом: пять человек пострадали
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В Москве 20-летний пьяный водитель Kia Rio не справился с управлением и врезался в стену дома по улице Средняя Переяславская. Его и четырех пассажиров доставили в больницу с травмами и ушибами.
Пять человек госпитализированы в результате ДТП с пьяным водителем, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
Инцидент произошел на улице Средняя Переяславская. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и врезался в стену дома №25.
В салоне с водителем находились еще четверо молодых людей, самому младшему из которых — 18 лет, а самому старшему — 30. Всех, включая водителя, доставили в больницу с травмами различной тяжести.
В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Его алкогольное опьянение составило 0,471 промилле.
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