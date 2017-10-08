В МИД допустили ограничение работы американских СМИ в России
Москва может ограничить работу американских СМИ в России из-за притеснения США телеканала Russia Today. В МИД подчеркнули, что Россия никогда не использовала законодательство для политического влияния, цензуры или давления на иностранных журналистов.
В Москве предупредили о возможных ответных мерах из-за давления американских властей на телеканал Russia Today, передает ТАСС заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"Это особый случай, когда в отношении нашего канала применена вся имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США", - отметила она.
Спикер МИДа добавила, что российские власти никогда не использовали законодательство для политического влияния, цензуры или давления на иностранных журналистов.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила о требовании американских властей зарегистрировать телеканал в качестве иностранного агента. Также компания Google убрала телеканал RT из своего премиум-пакета на YouTube.
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