В Подмосковье загорелся строительный рынок "Синдика"

Теги: пожар Происшествие подмосковье

Строительный рынок "Синдика" загорелся на 65-м километре МКАД. Огнем охвачено порядка тысячи квадратных метров. Пожару присвоена третья – повышенная – категория сложности. По данным агентств, горит подземная автопарковка.

В Подмосковье на 65-м километре МКАД загорелся строительный рынок "Синдика" на площади порядка тысячи квадратных метров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Возгорание произошло на минус первом этаже по всей площади. Пожару присвоена третья – повышенная – категория сложности из пяти возможных. Проведена эвакуация людей.

По данным ТАСС, горит подземная автопарковка. В готовности к тушению пожара находятся два вертолета Ка-32. На место ЧП выехал руководитель подмосковного МЧС Алексей Полетыкин.

По данным РИА Новости, к тушению пожара в "Синдике" привлечены 12 боевых расчетов, всего 44 человека, группировка наращивается.