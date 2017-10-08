Иран пригрозил приравнять армию США к ИГ

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Иран пригрозил приравнять американских военных к боевикам "Исламского государства", если США причислят Корпус стражей исламской революции (КСИР) к экстремистам. Ранее Белый дом предупредил о возможном введении новых санкций против Ирана за испытание ракет, поддержку "терроризма" и кибероперации.

Иран может приравнять армию США к боевикам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", если Вашингтон причислит Корпус стражей исламской революции (КСИР) к экстремистам, передает ТАСС.

"Если новости о глупости американского правительства правдивы, и они собираются признать Стражей революции террористической группировкой, тогда КСИР приравняют армию США к "Исламскому государству" во всем мире и, особенно, на Ближнем Востоке", - заявил главнокомандующий корпуса бригадный генерал Мохаммад Али Джаафари.

Он также отметил, что если санкции вступят в силу, то США должны будут вывести свои военные базы за две тысячи километров от иранской территории, то есть за расстояние, которое могут покрыть иранские ракеты.

Ранее в Белом доме анонсировали возможное введение новых санкций против Ирана за испытание ракет, поддержку «терроризма» и кибероперации.

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