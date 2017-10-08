Площадь пожара на рынке "Синдика" возросла до 3 тыс. кв. метров

Теги: пожар рынок Происшествие

Площадь пожара на подземной автопарковке строительного рынка "Синдика" в Подмосковье возросла до трех тысяч квадратных метров. Пожару присвоена третья – повышенная – категория сложности, к тушению привлечен вертолет. Все посетители эвакуированы. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Площадь пожара на строительном рынке "Синдика" на 65-м километре МКАД возросла до трех тысяч квадратных метров, сообщает "Интерфакс".

Также горит кровля на площади 50 квадратных метров. Все посетители эвакуированы. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что на 65-м километре МКАД загорелся строительный рынок. По предварительным данным, горит подземная автопарковка. Пожару присвоена третья – повышенная – категория сложности.

Вертолет Ка-32 вылетел для тушения возгорания. На место ЧП выехал руководитель подмосковного МЧС Алексей Полетыкин.