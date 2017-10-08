Площадь пожара на рынке "Синдика" возросла до 3 тыс. кв. метров
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Площадь пожара на подземной автопарковке строительного рынка "Синдика" в Подмосковье возросла до трех тысяч квадратных метров. Пожару присвоена третья – повышенная – категория сложности, к тушению привлечен вертолет. Все посетители эвакуированы. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
Площадь пожара на строительном рынке "Синдика" на 65-м километре МКАД возросла до трех тысяч квадратных метров, сообщает "Интерфакс".
Также горит кровля на площади 50 квадратных метров. Все посетители эвакуированы. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
Ранее стало известно, что на 65-м километре МКАД загорелся строительный рынок. По предварительным данным, горит подземная автопарковка. Пожару присвоена третья – повышенная – категория сложности.
Вертолет Ка-32 вылетел для тушения возгорания. На место ЧП выехал руководитель подмосковного МЧС Алексей Полетыкин.