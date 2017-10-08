Два человека погибли при крушении самолета на Ставрополье

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Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Як-52 в Ставропольском крае. Погибшие – экипаж судна. В результате падения самолет загорелся. ЧП произошло в районе поселка Пятигорский.