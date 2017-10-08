17:31, 08 октября 2017

Два человека погибли при крушении самолета на Ставрополье

Теги:  самолет  крушение  ставрополье  Происшествие

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Як-52 в Ставропольском крае. Погибшие – экипаж судна. В результате падения самолет загорелся. ЧП произошло в районе поселка Пятигорский.

В Ставропольском крае потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли два человека, сообщает ТАСС.

Как сообщает региональное МЧС, погибшие – члены экипажа. При падении воздушное судно загорелось.

По информации РИА Новости, упавший самолет является единичным экземпляром воздушного судна типа Як-52. Самолет принадлежал жителю города Ессентуки.

Инцидент произошел в районе поселка Пятигорский в Предгорном районе. На место катастрофы выехали оперативные службы.

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