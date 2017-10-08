На парковке горящего рынка "Синдика" взорвались несколько машин

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Несколько машин взорвались на подземной парковке горящего рынка "Синдика". Есть опасность обрушения конструкций горящего здания. Также сообщается о восьми отравившихся продуктами горения. Один человек госпитализирован, он попытался спасти свой товар со склада. На данный момент горит две трети ТЦ.

Несколько машин взорвались под воздействием высокой температуры во время пожара на рынке "Синдика" в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Очаги пожара разбросаны на площади 55 тысяч квадратных метров, огонь охватил две трети здания, не тронуто пока что лишь треть помещений.

Из здания эвакуировали порядка трех тысяч человек. Есть опасность обрушения конструкции горящего здания. По данным МЧС, пожар сначала возник на складе на цокольном этаже торгового центра, оттуда огонь распространился на подземную парковку, в отдельных местах он охватил и кровлю.

Источник "Интерфакса" сообщает, что восемь человек отравились продуктами горения, одному потребовалась госпитализация. По предварительным данным, он побежал на склад спасать свой товар.

На месте пожара работают лаборатории для замера уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ. На складе хранились строительные и лакокрасочные материалы.

Ранее стало известно, что пожар на строительном рынке "Синдика" охватил площадь около трех тысяч квадратных метров. Также горит кровля на площади 50 квадратных метров. Пожару присвоена третья – повышенная – категория сложности. В тушении возгорания принимает участие авиация.