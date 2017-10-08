Здание ТЦ "Синдика" горит на площади 55 тысяч "квадратов"

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Площадь пожара на строительном рынке "Синдика" в Подмосковье возросла до 55 тысяч квадратных метров. Внутренние конструкции ТЦ начали рушиться под воздействием высокой температуры. На месте работают почти 100 человек, два вертолета Ка-32 и один вертолет МЧС, задействованы восемь звеньев газодымозащитной службы.

Площадь возгорания на строительном рынке "Синдика" увеличилась до 55 тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на областное МЧС.

В тоже время "Интерфакс" со ссылкой на подмосковное МЧС сообщает о горении по всей площади ТЦ.

Источники РИА Новости сообщают, что произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров. По данным "Интерфакса", площадь внутреннего обрушения составляет суммарно 500 квадратных метров.

Рынок строительных материалов "Синдика" на 65-м километре МКАД загорелся днем в воскресенье. По данным МЧС, пожар сначала возник на складе на цокольном этаже торгового центра, оттуда огонь распространился на подземную парковку, в отдельных местах он охватил и кровлю.

Под воздействием высокой температуры машины, находящиеся на горящей парковке, начали взрываться.

Из здания эвакуировали порядка трех тысяч человек. Восемь человек отравились продуктами горения, одному потребовалась госпитализация. По предварительным данным, он побежал на склад спасать свой товар.

На месте пожара работают лаборатории для замера уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ. На складе хранились строительные и лакокрасочные материалы.

В тушении принимают участие почти 100 человек, два вертолета Московского авиационного центра Ка-32 и один вертолет МЧС, задействованы восемь звеньев газодымозащитной службы.

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