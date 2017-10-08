Пожар в ТЦ "Синдика" спровоцировал многокилометровые пробки на МКАД

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Пожар на строительном рынке "Синдика" парализовал движение на МКАД. На внутренней стороне МКАД пробка достигает свыше 7 километров, а на внешней – 4,5 километра. Скорость движения варьируется от 10 до 50 километров в час.

Сильные пробки зафиксированы в районе сильного пожара на строительном рынке "Синдика" на 65-м километре МКАД, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Скорость движения транспорта составляет от 10 до 50 километров в час. На внутренней стороне МКАД пробка достигает свыше 7 километров, а на внешней – 4,5 километра.

Рынок строительных материалов "Синдика" на 65-м километре МКАД загорелся днем в воскресенье. По данным МЧС, пожар сначала возник на складе на цокольном этаже торгового центра, оттуда огонь распространился на подземную парковку. На данный момент площадь возгорания составляет 55 тысяч квадратных метров.

Под воздействием высокой температуры машины, находящиеся на горящей парковке, начали взрываться. Также начали рушиться внутренние конструкции.

Из здания эвакуировали порядка трех тысяч человек. Восемь человек отравились продуктами горения, одному потребовалась госпитализация. По предварительным данным, он побежал на склад спасать свой товар.

На месте пожара работают лаборатории для замера уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ. На складе хранились строительные и лакокрасочные материалы.

В тушении принимают участие почти 100 человек, два вертолета Московского авиационного центра Ка-32 и один вертолет МЧС, задействованы восемь звеньев газодымозащитной службы.