Два человека пострадали в результате пожара на рынке "Синдика"

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Два человека пострадали во время крупного пожара на строительном рынке "Синдика" в Подмосковье. Одного госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, второму оказали помощь амбулаторно. Пожарные планируют локализовать возгорание к 3-4 часам утра 9 октября.

В результате сильного пожара в торговом центре "Синдика" в Подмосковье пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Московской области.

Одного пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, второму оказали помощь амбулаторно.

По последней информации, огнем охвачено 55 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 400 квадратных метров. В тушении принимают участие почти 100 человек, два вертолета Московского авиационного центра Ка-32 и один вертолет МЧС, задействованы восемь звеньев газодымозащитной службы.

Пожарные планируют локализовать возгорание к 3-4 часам утра 9 октября. В очаге пожара находятся строительные материалы и лакокрасочные изделия.