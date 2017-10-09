В ТЦ "Синдика" ликвидировано открытое горение

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На северо-западе Москвы спасатели ликвидировали открытое горение в здании торгового центра "Синдика", где накануне произошел крупный пожар. Специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в прилегающих к сгоревшему ТЦ жилых районах.

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" на МКАД. Возгорание в одном из самых больших в столице строительных комплексов началось на цокольном этаже на складе, где хранились в том числе и лакокрасочные изделия. Ёмкости начали взрываться, после чего огонь перекинулся на подземную парковку. Там загорелись десятки автомобилей, сообщает "ТВ Центр".

Некоторые люди, несмотря на густой дым, спасали свое имущество - вывозили грузовики из здания. Сразу после задымления в комплексе сработала сигнализация и система оповещения. Всех, кто находился внутри, а это три тысячи человек, эвакуировали на улицу. Пострадали двое - они отравились дымом, одного госпитализировали, другому оказали помощь на месте.

Пожар площадью 55 тысяч квадратных метров тушили с воздуха два вертолета, и с земли - 300 спасателей и 25 единиц техники. Столб дыма был виден за несколько километров от места ЧП. Локализовали возгорание лишь поздно вечером. По оценке страховщиков, ущерб может составить несколько миллиардов рублей.