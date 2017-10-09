Сирийские военные показали отбитое у боевиков оружие

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Сирийская армия удерживает в окружении боевиков в Эль-Меядине - это важный стратегический пункт в провинции Дейр-эз-Зор. Запрещённая группировка ИГ называет город своей новой столицей, кроме того, он находится на пути к крупнейшим в Стране нефтяным полям. Тем временем сирийские военные представили внушительный арсенал оружия, отбитого у боевиков за последнее время. Большая часть - иностранного производства - поставлялась нелегально.

Несколько сотен единиц оружия, тысячи патронов. Все это, говорят сирийские военные, было отбито у террористов запрещенной группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация – прим. ред.). Автоматы, пулемёты, гранаты иностранного производства, передает "ТВ Центр".

"Это винтовка М-16 с приваренным приспособлением для оптического прицела, это тоже М-16 . Все они американского производства. Вот это бельгийские ручные пулеметы. Все они захвачены у боевиков в южной части провинции Идлиб две недели назад", - рассказал военнослужащий сирийской армии Махмуд Ахмад.

С этим оружием террористы атаковали российскую военную полицию на наблюдательном посту. 29 наших бойцов держали оборону против нескольких сотен боевиков. Российские ВКС и Силы специальных операций помогли выбраться из окружения. Большую часть террористов уничтожили. После боя сирийские военные провели свое расследование и выяснили, что нападавшим ощутимо помогали извне.

"Сегодня здесь представлено оружие, изъятое у боевиков "Джебхат ан-Нусры" несколько недель назад. Оно поставлялось террористам нелегально из-за границы. Здесь более 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов производства США, Бельгии и Франции", - сообщил военнослужащий сирийской армии Валид Халид.

Как иностранное вооружение подает в руки "Джебхат ан-Нусры", так называемого "Исламского государства" и других запрещенных организаций, кажется, ни для кого уже не секрет: Что-то террористы захватили у иракской армии и курдов. Им вооружение поставляли Соединенные Штаты. Что-то закупалось через посредников. Но основная часть была ввезена в Сирию проамериканской коалицией напрямую через неконтролируемые участки границы.

"Вот только с 5 июня по 15 сентября мы смогли отследить полторы тысячи грузовиков с оружием. Оно якобы предназначалось для борьбы с террористами, но почему-то попало к ним в руки. Это значит, что США укрепляют боевую мощь группировок. Именно Вашингтон и должен нести ответственность за то, что у нас здесь происходит", - отметил военнослужащий САА Мухамед Ашар.

От нелегальных поставок коалиция открещивается. Уверяют: оружие предназначалось для так называемой умеренной оппозиции. На деле, попадает в руки радикалов.

Партию оружия и боеприпасов, отбитую у "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе, в ближайшие дни отвезут на полигон и утилизируют. Возможностей получать оружие у террористов все меньше. Сирийская разведка ведет мониторинг перемещения грузов через границу. А успешные действия правительственной армии и поддержка российских ВКС почти не оставили путей для поставок.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр", Сирия.