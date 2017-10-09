Сенатор: действия Трампа могут привести к третьей мировой войне

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В Сенате США опасаются, что "безрассудные угрозы" американского главы Дональда Трампа в адрес других стран могут привести к третьей мировой войне. Администрация Белого Дома превратилась в "детский сад для взрослых", а сам президент относится к своей работе как к реалити-шоу.

Действия Трампа и его "безрассудные угрозы" другим странам могут спровоцировать третью мировую войну, об этом в интервью The New York Times заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер.

По его словам, Трамп относится к своей работе как к реалити-шоу, превратив администрацию в "детский сад для взрослых".

"Он беспокоит меня. Он должен беспокоить всех, кто переживает за нашу нацию", - приводит слова сенатора "Газета.ру".

Коркер отметил, что своими постами в Twitter Трамп неоднократно вредил переговорам и сводил дипломатические усилия на нет. Но конкретных примеров политик не привел.

Между Коркером и Трампом существует политический конфликт. Ранее сенатор объявил, что не будет переизбираться на третий шестилетний срок на промежуточных выборах в 2018 году. В ответ на это Трамп написал, что у Коркера "кишка тонка".

Глава США обвиняет его в причастности к ядерной сделке с Ираном. При этом Трамп нуждается в поддержке Коркера для решения ряда важных вопросов. В ответ на оскорбления Трампа сенатор написал: "Позор, что Белый дом стал взрослым детским домом. Сегодня утром кто-то явно пропустил свою смену".

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