Совфед предложил сократить количество американских СМИ в России

В Совете Федерации предложили уравнять количество американских СМИ в России с числом российских, работающих в США. Такой шаг станет ответом на давление Вашингтона в отношении телеканала RT, а также агентства Sputnik, пишет газета "Известия".

Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела уже направила письма в Генпрокуратуру, МИД, Минюст и Роскомнадзор с тем, чтобы ведомства до 20 октября представили свои предложения ответных мер. На их основе будет выработан зеркальный ответ на давление США.

В настоящий момент в нашей стране, особенно в регионах, зарегистрировано существенно больше американских медиа, чем российских в США.

По словам главы комиссии Совфеда Андрея Климова, ради принятия ответных мер может потребоваться внесение поправок в действующее законодательство. Для этого ведомства также должны представить свои предложения.

Санкции могут коснуться таких СМИ, как радио "Свобода" и "Голос Америки", CNN, а также ряда информационных агентств и газет. Кроме того, обращает на себя внимание действующие на территории России представительства газет The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal.

Также предполагались меры против конкретных СМИ. В частности, высказывалась идея, чтобы Роскомнадзор предложил СNN признать себя иностранным агентом. Это то же самое, что сделали американские власти в отношении RT.