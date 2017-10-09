В России разработали новый ГОСТ на соль

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Новый ГОСТ на пищевую соль разработан ассоциацией "Руспродсоюз". Он заменит национальный стандарт, существующий с 2000 года. Так, из наименования продукта будет исключен термин "поваренная", которым сейчас маркируется большинство подобной продукции.

Ассоциация "Руспродсоюз" разработала новый ГОСТ на соль. Из него, в частности, уберут термин "поваренная". Теперь соль будет называться "пищевой", пишет газета "Известия".

По словам директора по GR ассоциации "Руспродсоюз" Алексея Тюника термин "искажает смысл названия продукта". Он отметил, что раньше поваренной называли соль, которую получили путем солеварения.

"А к методам изготовления относится выпаривание [вываривание] из природных водных растворов и дробление минерального сырья", - сказал Тюник.

Сейчас определение "поваренная" является данью традиции.

Также по новому ГОСТ соль теперь может быть не только белого, но и бежевого цвета. Однако йодировать ее можно будет только одним способом. Единственной возможной добавкой йода станет йодат калия. Он удерживает полезную добавку 18 месяцев.

Росстандарт должен одобрить новый ГОСТ в следующем месяце.