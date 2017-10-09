Пожарные ликвидировали возгорание на двух участках рынка в Ростове-на-Дону

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Пожар на двух участках вещевого рынка "Темерник" в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован. Как сообщили в Южном региональном центре МЧС, еще на двух участках ликвидировано открытое горение.

На двух участках вещевого рынка "Темерник" в Ростове-на-Дону полностью ликвидировано возгорание. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Южный региональный центр МЧС.



"На двух участках из четырех горение полностью ликвидировано, еще на двух ликвидировано открытое горение", - пояснил представитель ведомства.

Пожар на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону произошел около 21:00 в воскресенье. Огонь распространился на соседние строения. В тушении пожара были задействованы около 400 человек и 50 единиц техники. Была приведена в готовность авиация. Около 2:00 в понедельник пожар удалось локализовать на площади 6 тысяч квадратных метров.