США и Турция взаимно приостановили выдачу виз

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Между Вашингтоном и Анкарой разгорелась визовая война: накануне США заявили о приостановке выдачи турецких неиммиграционных виз, сегодня зеркальный ответ последовал от Турции. Поводом стал арест сотрудника генконсульства США в Стамбуле, которого подозревают в связях с FETO.

Посольство Турции в США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам после того, как аналогичное решение в отношении турецких граждан принял Вашингтон, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что документ в точности копирует формулировки заявления посольства США в Турции, выпущенного накануне.

Statement from the U.S. Mission to Turkey pic.twitter.com/RjTU3BfSXZ — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 8 октября 2017 г.

Statement from the Turkish Mission to the U.S., October 8, 2017 pic.twitter.com/4i0BwInOCj — TurkishEmbassyDC (@TurkishEmbassy) 8 октября 2017 г.

Началось все с того, что 4 октября турецкий суд арестовал сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза, обвинив его в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом и его организацией FETO. Гюлен обвиняется в организации неудавшегося государственного переворота в 2016 году в Турции. На данный момент он проживает в США, а Анкара безуспешно пытается добиться его выдачи. Сам проповедник отрицает все обвинения.

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