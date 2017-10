США и Турция взаимно приостановили выдачу виз

Посольство Турции в США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам после того, как аналогичное решение в отношении турецких граждан принял Вашингтон, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что документ в точности копирует формулировки заявления посольства США в Турции, выпущенного накануне.

Statement from the U.S. Mission to Turkey pic.twitter.com/RjTU3BfSXZ

Statement from the Turkish Mission to the U.S., October 8, 2017 pic.twitter.com/4i0BwInOCj