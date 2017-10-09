Сирия обвинила США в поставках оружия радикалам

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В Министерстве обороны Сирии заявили, что США поставляют оружие радикальным группировкам, а не так называемой умеренной оппозиции. Как сообщил начальник Главного оперативного управления сирийской армии Али аль-Али, в период с 5 июня по 15 сентября террористы получили 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением.

США поставляют оружие радикальным группировкам в Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Главного оперативного управления сирийской армии дивизионного генерала Али Аль-Али.

"Мы знаем, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением. Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но в конечном счете оно попало в руки боевиков "ИГ" и "Джебхат ан-Нусры" (деятельность организаций запрещена в России)", - сказал он.

В ходе демонстрации захваченного у боевиков оружия военнослужащий сирийской армии Валид Хали сообщил, что во время нападения террористов на наблюдательный пост российской военной полиции 18 сентября, нападавшие имели при себе оружие производства США, Бельгии и Франции.

"Оно поставлялось террористам нелегально из-за границы. Здесь более 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов производства США, Бельгии и Франции", - сказал Хали.