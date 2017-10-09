Турпутевки могут подорожать из-за краха "ВИМ-Авиа"

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Туроператоры предсказывают подорожание на 10-20% путевок в Турцию, Грецию, Кипр, Крым и Сочи из-за банкротства "ВИМ-Авиа". Авиакомпания занимала 15% рынка в чартерных рейсах, а сейчас в России нет перевозчика, способного перевозить столько туристов и по таким низким ценам, как это делала "ВИМ-Авиа".

В связи с вероятным уходом с рынка авиакомпании "ВИМ-Авиа" турпутевки могут подорожать к лету на 10-20%, об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник на туристическом рынке.

Особенно сильно цены могут взлететь на тех направлениях, где "ВИМ-Авиа" обслуживала ощутимую часть перевозок: Турция, Греция, Кипр, Сочи и Крым. Всего авиакомпания занимала 15% рынка в чартерных рейсах.

Туроператоры отметили, что стоит ожидать повышения цен не только на чартерные рейсы, но и на регулярные. По информации АТОР, на российском рынке нет авиакомпании, способной перевозить столько туристов и по таким низким ценам, как это делала "ВИМ-Авиа".

25 сентября "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в России, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября.

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