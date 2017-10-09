11:49, 09 октября 2017

Как тушили пожар в крупном ТЦ на МКАД. Видео

Теги:  мкад  пожар  Происшествие

Только к утру понедельника пожарным удалось ликвидировать открытое горение в торговом центре "Синдика", где накануне вспыхнули стройматериалы. Пламя тушили как с земли, так и с воздуха. С огнём боролись сотни спасателей и единиц техники. Горели 55 тысяч квадратных метров. Известно как минимум о трёх пострадавших. По предварительным подсчётам, ущерб составляет несколько миллиардов рублей.

С места ЧП передает корреспондент "ТВ Центра" Тимур Абдуллаев.

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