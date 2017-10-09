Площадь лесных пожаров в Приморье увеличилась на 700 гектаров

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Площадь лесных пожаров в Приморье за сутки выросла на 700 гектаров. И составляет уже почти 2500. Зафиксировано десять новых очагов возгораний. На борьбу со стихией брошены дополнительные силы. Все региональные подразделения МЧС переведены на режим повышенной готовности.

Приморье уже несколько суток в огне, самая напряженная ситуация - в Чугуевском и Кавалеровском районах. Здесь действуют более 50 лесных пожаров, сообщает "ТВ Центр".

"Этот год очень сухой. Пересохли все многие речки пересохли, и из-за этого в лесу создался четвертый класс пожарной опасности", - сообщил инженер по лесопользованию Андрей Усик.

Над Кавалерово уже трое суток висит смог. Дым тянется в поселок с горящих сопок. Дышать свободно жители могут, только когда ветер меняет направление. Линия огня стремительно спускается вниз по сопке. Здесь очень жарко. Огонь перебрасывается с сухих листьев на деревья, а внизу находятся дачные поселки. Жителей спасает только то, что пока безветренная погода. Дома буквально в нескольких метрах от пламени. Дачники и днем и ночью смотрят, чтобы огонь не подошел вплотную.

Тем временем в центральный диспетчерский пункт то и дело поступают звонки о новых возгораниях. Сейчас в Приморье горит более двух тысяч гектаров леса. Зафиксировано 63 пожара, 28 из них локализовано.

"Пожары не типичные для осени. Это летние пожары, устойчивые. Поэтому мы сейчас применяем тяжелую технику для их тушения", - отметил начальник региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края Сергей Игонин.

Основную причину возгорания специалисты уже озвучивают - человеческий фактор. Сейчас в тайге сезон сбора дикоросов и кедровой шишки. Местные жители вышли на заработки. Но о банальной технике безопасности забыли.

"Люди идут в лес не на один день. Ставят таборы по сбору ореха. И оставляют после себя не потушенный костер. Он внешне потушенный. Огонь уходит в подстилку. Но через день-два на этом месте возникает пожар", - рассказал руководитель летной службы КГУБ "Приморская авиабаза" Василий Медведев.

В борьбе с огнем в Приморье задействовано 450 человек, свыше 100 единиц техники, в том числе 4 воздушных судна. Тем временем синоптики к концу недели обещают дожди. Это значительно поможет стабилизировать ситуацию.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.