В США разгорается ссора между Трампом и сенатором Коркером

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Политические шаги Дональда Трампа могут привести к третьей мировой войне. Об этом в интервью изданию New York Times заявил влиятельный сенатор-республиканец Боб Коркер. По его словам, президент США относится к своей должности как к реалити-шоу. В ответ Трамп раскритиковал однопартийца по целому ряду пунктов.

"Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Повесь Гоголя большинство американцев вряд ли читали, но в понедельник с интересом наблюдают за словесной перепалкой двух однопартийцев и недавних соратников. Началось с того, что сенатор-республиканец, глава комитета по международным делам Боб Коркер дал интервью, в котором обрушился на президента Трампа. Беседу опубликовала New York Times. Критические материалы в отношении главы Белого дома издание размещает на своих страницах регулярно, сообщает "ТВ Центр".

"Он тревожит меня. Он должен тревожить каждого, кто переживает за нашу страну... Я знаю, что, публикуя вещи в Twitter, он несколько раз вредил нам в том, что касается переговоров, которые шли в тот момент", - отметил Коркер.

По мнению Кокера, вся деятельность действующего президента ведет ни много ни мало к третьей мировой войне, а к своей работе относится как к реалити-шоу и вообще превратил Белый дом в детский сад для взрослых. Трамп в долгу не остался и ответил Коркеру все в том же Twitter.

"Сенатор Боб Коркер попросил меня поддержать его при переизбрании в Теннесси. Я сказал "НЕТ", и он отказался от этой идет (сказал, что не может победить... Он также хотел быть государственным секретарем, я сказал "НЕТ СПАСИБО", - заявил Трамп.

Трамп считает: для новых выборов у Коркера "кишка тонка". Написал, как отрезал. И вроде бы поставил точку. Но все говорит за то, что этим дело не закончится. За обменом любезностями двух политиков Америка еще понаблюдает. Как наблюдала накануне спешный отъезд с футбольного матча вице-президента Пенса. В родной штат Индиана он ехал, чтобы насладиться зрелищем, но игроки предварили его своеобразной акцией протеста против произвола полиции в отношении темнокожих - во время исполнения гимна встали на колени. Так в последнее время делают многие игроки Национальной футбольной лиги.

Акцию футболистов вице-президент Пенс счел государственным и личным оскорблением и покинул стадион. Позднее на сайте Белого дома появилось заявление.

"Я покинул сегодня игру с участием "Индианаполис Колтс", потому что президент Трамп и я не удостаиваем вниманием мероприятия, во время которых неуважительно относятся к нашим военнослужащим, флагу или национальному гимну... Несмотря на то, что каждый имеет право на собственное мнение, я не думаю, что это слишком много - просить игроков НФЛ уважать флаг и национальный гимн", - сказал Пенс.

Трамп в свою очередь заявил, что игроков, которые позволяет себе такое, нужно изгонять из команд, а болельщиков призвал бойкотировать игры НФЛ, где происходят подобные инциденты. Минувшие сутки принесли Америке и дипломатический скандал. Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз. Этот демарш стал ответом на арест в минувшую среду сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза. Турецкий суд обвинил его в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает ответственным за попытку госпереворота летом прошлого года. В ответ на визовые ограничения со стороны США Турция ввела симметричные меры - также перестала выдавать неиммиграционные визы в своем посольстве в Вашингтоне.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".