Собянин осмотрел новые очистные сооружения Московского НПЗ

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Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник ознакомился с текущими проектами модернизации Московского НПЗ.

Уменьшение вредных выбросов и современный экологический контроль. На юге-востоке столицы завершено строительство новых биологических очистных сооружений. Результат работ в понедельник осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Он отметил, что это важный этап масштабной программы экологической модернизации нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Новые очистные сооружения Биосфера - это уникальный проект. Он считается одним из самых лучших в мире. Благодаря новому оборудованию значительно увеличится эффективность очистки сточных вод. А также уменьшится воздействие завода на окружающую среду.

"Я хотел бы поблагодарить за то, что Московский НПЗ выполняет свои обязательства. С 2011 г. реализуем с вами масштабную программу по улучшению экологии и качеству продукции НПЗ. Во-первых, ваша продукция позволила на 20% снизить выбросы в атмосферу московских автомобилей, которые миллионами выезжают на улицы, за счет высокого качества и экологичности продуктов, которые вы производите. Второе, очень важный проект, который мы начали реализовать - наведение порядка выбросов воды в Москва-реку, и сегодня вы запускаете этот уникальный проект", - приводит слова Собянина АГН "Москва".