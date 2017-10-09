В Москву с 10 октября придет похолодание

Теги: дождь москва Погода

С 10 октября в Москве ожидается похолодание. Температура днем составит плюс восемь градусов. Синоптики обещают дожди. Такая погода будет в столице всю неделю.

В Москве 9 октября ожидается до 15 градусов тепла, что выше климатической нормы. Однако, по данным агентства "Москва", похолодание в столицу придет во вторник.

10 октября в Москве ожидается до плюс восьми градусов. Кроме того, синоптики центра погоды "Фобос" пообещали кратковременные дожди.

Согласно прогнозам, 11 октября будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем составит до плюс девяти градусов. Ночью также пройдет дождь и до плюс восьми градусов тепла.

В четверг, 12 октября, в столице до плюс девяти градусов тепла, а в пятницу – до плюс 10 градусов. В ночь на субботу пройдет дождь, температура воздуха составит до плюс восьми градусов.