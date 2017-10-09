Минтранс сообщил о завершении программы перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа"

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В Министерстве транспорта России сообщили о завершении программы перевозки пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа". Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 26 сентября по 8 октября на внутренних и международных рейсах было перевезено более 36 тысяч человек.

Программа по перевозке пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа" завершена. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.

"Всего с 26 сентября по 8 октября включительно на внутренних и международных рейсах было перевезено более 36 тысяч человек, из которых порядка 5 тысяч человек перевезены иностранными авиакомпаниями, 17,5 тысячи - "ВИМ-Авиа", остальные пассажиры другими российским авиаперевозчиками", - рассказали в ведомстве.

К перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа" были привлечены компании "Уральские авиалинии", Azur Air, Red Wings, Royal Flight, I Fly, СЛО "Россия", "Ямал", "Глобус", "ЮТэйр", "Икар", Ellinair, Atlas Global, Charlie Airlines. В Минтрансе отметили, что большую помощь и поддержку работе оказали авиакомпании S7 и "Аэрофлот", а также аэропорт "Внуково".

25 сентября "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в России, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.