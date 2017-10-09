Устроивший стрельбу в букмекерском клубе мужчина задержан в Москве

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Следователи задержали мужчину, который подозревается в расстреле молодого человека в букмекерском клубе на северо-западе столицы. По его словам конфликт возник "внезапно". Пострадавший с огнестрельными ранениями головы находится в больнице.

В Москве следователи задержали подозреваемого в расстреле 24 летнего молодого человека в букмекерском клубе на улице Митинская, передает ТАСС.

Во время допроса мужчина пояснил, что ранее не был знаком с пострадавшим, а конфликт возник "внезапно". Согласно источнику агентства "Москва", мужчине не понравились агрессивные высказывания молодого человека.

По данным следствия, во время ссоры подозреваемый шесть раз выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета, четыре выстрела попали в голову. Потерпевшего доставили в больницу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

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