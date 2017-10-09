Москва и Эр-Рияд достигли договоренности о поставках ЗРС-400

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Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400 и других вооружений. Кроме того, страны заключили контракт на открытие производства автоматов Калашникова АК-103 в Королевстве.

Москва и Эр-Рияд договорились о поставках в Саудовскую Аравию российского вооружения, передает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

Речь идет о поставках зенитных ракетных систем С-400, а также противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Буратино", гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.

Кроме того, в ходе визита главы Саудовской Аравии Сальмана ибн-Абдель Азиза в Москву, был заключен контракт на производство в Королевстве автоматов Калашникова АК-103 и патронов к нему.

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