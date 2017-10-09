Водохранилище в Нижнем Тагиле окрасилось в зеленый цвет

Теги: экология вода Происшествие нижний тагил

Природоохранные организации Нижнего Тагила бьют тревогу. По их мнению, региону угрожает настоящая экологическая катастрофа.

Водная гладь Чёрноисточинского водохранилища - одного из главных источников питьевой воды города - окрасилась в зелёный цвет, сообщает "ТВ Центр".

Неестественный оттенок, массовая гибель рыбы и неприятный запах. Окрасилась и вся прибрежная зона. Причины этого явления пока не называются. Это уже не первый случай подобного загрязнения водоёма. Ещё летом жители жаловались на резкий запах и странную зелёную плёнку, которая затянула весь пруд. Тогда местные власти объяснили всё цветением водорослей.