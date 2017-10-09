Новый посол США в России раскрыл цели своей работы в Москве

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Джон Хантсман, сменивший Джона Теффта на посту посла США в России, заявил, что будет работать с российским руководством для поиска взаимовыгодных решений проблем в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. По его словам, стать новым американским послом в России для него большая честь.

Новый посол США в России Джон Хантсман намерен работать с российским руководством для поиска взаимовыгодных решений проблем в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона.

"Для меня очень большая честь стать послом США в России. Ни для кого не секрет, что сейчас отношения между США и Россией находятся на низкой точке. Я рассчитываю работать вместе с российским руководством над изучением возможностей сотрудничества на основе прагматизма и поиска взаимовыгодных решений проблем, которые стоят перед нами", - отметил Хантсман в видеообращении, которое размещено в официальном аккаунте американского посольства в Twitter.

По его словам, там, где у двух стран есть разногласия, он намерен "прямо и открыто представлять ценности и интересы США", а также с уважением и непредвзято слушать своих собеседников.

3 октября президент России Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты от новых послов 20 стран в нашей стране. Среди них был посол США Джон Хантсман.

Комментируя назначение Хантсмана, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль надеется на нормализацию российско-американских отношений благодаря работе нового посла. По его словам, это в интересах не только народов двух стран, но и всего мира.