На территории филиала Боткинской больницы нашли останки человека

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На территории офтальмологической клиники - филиала Боткинской больницы нашли останки человека, пролежавшие в земле более 50 лет. Фрагменты скелета нашли при проведении земляных работ. Специалисты проведут генетическую экспертизу останков.

На территории офтальмологической клиники в центре Москвы нашли останки человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Останки человека были обнаружены при проведении земляных работ на территории офтальмологической клиники в Мамоновском переулке, дом 7", - сказал он.

По словам источника, фрагменты скелета были найдены на минувшей неделе при прокладывании коммуникаций. Останки были закопаны на глубине около метра. Эксперты полагают, что тело пролежало в земле более 50 лет. Специалисты проведут генетическую экспертизу останков.