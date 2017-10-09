Застолье на Урале закончилось смертью пяти человек

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В Свердловской области сгорел частный дом, погибли пять человек. Один из погибших накануне получил пенсию и решил отметить это с приятелями. По предварительным данным, после бурной вечеринки они заснули, оставив непотушенную сигарету.

При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли пять человек, сообщает РИА Новости.

инцидент произошел в селе Черемисском. После тушения пожара были обнаружены тела мужчин 68, 66, 61, 53 и 41 года. Один из погибших недавно освободился из мест лишения свободы.

В МВД рассказали, что накануне один из мужчин получил пенсию и решил отметить с приятелями это событие. После бурной вечеринки они уснули, оставив непотушенную сигарету. Смерть, скорее всего, наступила от отравления угарным газом. Точную причину назовет судебно-медицинская экспертиза.

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