В Москве трехлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа

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На юго-западе Москвы трехлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа. По факту случившегося следователи проводят проверку. Ребенок госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь.

Трехлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа на юго-западе Москвы. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК столицы Юлию Иванову.

"По предварительным данным, вечером 8 октября 2017 года трехлетний мальчик, находясь в комнате без присмотра родителей, залез на подоконник, не удержался и выпал из открытого окна. После этого ребенок незамедлительно был госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь", - сказала она.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. В ведомстве напомнили, что детей нельзя оставлять без присмотра взрослых в жилых помещениях с открытыми окнами, в том числе с противомоскитными сетками.