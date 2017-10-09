Медведев выдвинул Неверова на пост главы фракции ЕР в Госдуме

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Председатель "Единой России", глава правительства Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Сергея Неверова на пост руководителя фракции ЕР в Государственной Думе. Премьер отметил, что Неверов обладает необходимым опытом и характером, умеет налаживать диалог и находить компромиссы.

Глава российского правительства, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Сергея Неверова на пост руководителя фракции ЕР в Госдуме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Медведева.



"В соответствии с Уставом нашей партии вношу кандидатуру Сергея Ивановича Неверова на должность руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе", - говорится в документе.

Согласно заявлению председателя партии, Неверов обладает необходимым опытом и характером, умеет налаживать диалог и находить компромиссы.