Медведев выдвинул Неверова на пост главы фракции ЕР в Госдуме
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Председатель "Единой России", глава правительства Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Сергея Неверова на пост руководителя фракции ЕР в Государственной Думе. Премьер отметил, что Неверов обладает необходимым опытом и характером, умеет налаживать диалог и находить компромиссы.
Глава российского правительства, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Сергея Неверова на пост руководителя фракции ЕР в Госдуме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Медведева.
"В соответствии с Уставом нашей партии вношу кандидатуру Сергея Ивановича Неверова на должность руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе", - говорится в документе.
Согласно заявлению председателя партии, Неверов обладает необходимым опытом и характером, умеет налаживать диалог и находить компромиссы.