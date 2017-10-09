Служащие в ВС России иностранцы смогут воевать за границей

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Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий отправлять иностранцев, которые служат в российской армии, за пределы страны для участия в миротворческих и антитеррористических операциях.

Иностранцы, проходящие службу в российской армии, смогут участвовать в военных операциях России за границей, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Иностранные военные смогут участвовать в операциях по восстановлению международного мира и борьбе с терроризмом, а также выполнять задачи выполнять задачи чрезвычайного или военного положения.

Также в указе говорится, что с военнослужащими, проходящими службу по призыву, не ранее чем за один месяц до истечения срока службы может быть заключен контракт сроком до одного года. Речь идет о срочниках, пожелавших продолжить службу в период чрезвычайных обстоятельств, либо для участия в миротворческих или антитеррористических операциях за пределами страны, либо для участия в походах кораблей.

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