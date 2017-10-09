Путин упразднил госкомиссию по химическому разоружению

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Госкомиссия по химическому разоружению упразднена. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ вступает в силу с 1 декабря 2017 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Госкомиссии по химическому разоружению. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В связи с завершением выполнения Российской Федерацией обязательств по полному уничтожению химического оружия постановляю упразднить Государственную комиссию по химическому разоружению", - отмечается в документе.

Также этим указом признаются утратившими силу шесть указов главы государства, которые касались вопросов химического разоружения.

Документ вступает в силу с 1 декабря 2017 года.

В конце сентября стало известно, что в России уничтожены все запасы химического оружия – 39 тысяч 967 тонн отравляющих веществ. По словам Владимира Путина, это событие является историческим моментом. Замдиректора секретариата Организации по запрещению химического оружия выразил признательность российским властям за полное уничтожение оружия.

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