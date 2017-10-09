Московский НПЗ реализует масштабную экологическую программу

Теги: Москва собянин экология завод

Выбросы Московского нефтеперерабатывающего завода сократятся в четыре раза благодаря новым очистным сооружениям. В понедельник их осмотрел Сергей Собянин. Программа экологической модернизации одного из самых крупных предприятий в столице идёт несколько лет и уже дала свои результаты.

Промзона Московского НПЗ: для юго-востока столицы - привычный пейзаж. Местных жителей такое соседство не радует, но даже они признают: в последнее время экология вокруг завода значительно улучшилась. Вот уже шестой год на крупнейшем нефтеперерабатывающем предприятии города идет масштабная модернизация, передает "ТВ Центр".

Поэтапная реконструкция всех технологических процессов. От первичной переработки до готовой продукции. Московский НПЗ - крупнейший поставщик бензина на столичные заправки. И это топливо самого высокого стандарта "Евро-5". Модернизация касается всех технологических процессов. Новая установка по биологической очистке промышленной воды готова к запуску.

"Очень важный проект, который мы с вами начали реализовывать с 2011 года, это наведение порядка сбросов воды в Москва-реку. И сегодня вы запускаете уникальный проект. Ну и жители говорят, что за счет того, что было введен ряд новых установок, воздух вокруг Капотни тоже улучшился. Ну и просят не останавливать эту программу, реализовать ее в ближайшие годы. Для того, чтобы Московский НПЗ был один из лучших в мире по экологии", - заявил Собянин.

Многоступенчатая фильтрация гарантирует практически полное удаление из заводских стоков всех загрязняющих веществ. Использованная в производстве речная вода очищается в несколько этапов. Сначала механическая обработка. Затем вода через мембранный биореактор поступает в цех угольной фильтрации. Проектировщики заявляют, что используемая схема очистки является самой эффективной из всех доступных.

"Эта очистка предполагает максимальную изоляцию на всех степенях очистки. Никаких неприятных запахов, никаких выбросов в атмосферу на этих очистных сооружениях не предполагается. Именно поэтому здесь так чисто", - сказал начальник управления производственной безопасности и охраны окружающей среды Юрий Ерохин.

Комплекс "Биосфера" по промышленным меркам считается компактным. Все Технологические блоки удалось разместить на площади всего в несколько гектаров. После старта пусконаладочных работ специалисты завода до конца года проведут все необходимые испытания. А затем "Биосфера" примет основной объем сточных вод Московского НПЗ.

В целом программа глубокой модернизации Московского НПЗ рассчитана до 2020 года. Затронет она все технологические процессы предприятия. В Капотне планируют продолжать производство и автомобильного бензина, и авиатоплива, и строительных битумов. Всего более 30 наименований продукции. При этом на заводе уверены, что даже такая "тяжелая" промышленность может быть экологически чистой.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".