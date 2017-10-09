Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства Вороненкова

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Киев заявил о раскрытии убийства бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Заказчиком преступления назван бывший гражданский муж оперной певицы Марии Максаковой – криминальный авторитет Владимир Тюрин.

На Украине установили заказчика и исполнителей убийства бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова, сообщает "Интерфакс".

"Удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов и исполнителей, причастных к этому убийству. Удалось воспроизвести полную хронологию событий, от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц", - сообщили в Генпрокуратуре Украины.

По словам генпрокурора страны Юрия Луценко, заказчиком преступления стал бывший гражданский муж Марии Максаковой – Владимир Тюрин.

Следствие установило, что Тюрин является криминальным авторитетом, подконтрольным ФСБ России. Прокуратура намерена потребовать у России его экстрадицию. Дело передано в суд.

В декабре 2016 года Вороненков после окончания депутатских полномочий переехал из России на Украину с оперной певицей Марией Максаковой. В России он был заочно обвинен в причастности к рейдерскому захвату здания в Москве.

23 марта 2017 года Денис Вороненков был застрелен на улице в Киеве. Киллер, которого опознали как бывшего бойца Нацгвардии Украины Павла Паршова, был застрелен охранником бывшего депутата.

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