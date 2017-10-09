15:06, 09 октября 2017

Медвежонок из Якутии поселится в Московском зоопарке

Теги:  Общество  зоопарк  животные

У медвежонка, которого на минувшей неделе доставили из Якутии в Москву, появится новый дом в столичном зоопарке. Но сначала зверя отправили на карантин.

Доставленная из Якутии маленькая медведица находится в питомнике под Волоколамском. У неё отдельный вольер, довольно просторный. Медведица его уже освоила. Но вот купаться в бассейне пока не решается, передает "ТВ Центр".

Впрочем, чувствует себя отлично, людей не боится и охотно позирует перед камерами. Ну а когда общение с человеком надоедает, охотно лакомится мясом и рыбой.

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